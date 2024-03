Messi vs. Liga MX, este es el recuento de todos sus enfrentamientos

Leagues Cup (L-R), Jesus Duenas of Cruz Azul and Benjamin Cremaschi and Lionel Messi of Inter Miami during the game Cruz Azul vs Inter Miami, corresponding to the group stage of the Leagues Cup 2023, at DRV PNK Stadium, on July 21, 2023.



(I-D), Jesus Duenas de Cruz Azul y Lionel Messi de Inter Miami durante el partido Cruz Azul vs Inter de Miami, correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2023, en el Estadio DRV PNK, el 21 de Julio de 2023. (David Leah/David Leah)