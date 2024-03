Diablos Rojos presenta a Robinson Canó como nuevo pelotero ¿Cuándo debuta?

La temporada 2024 de la LMB se encuentra en cuenta regresiva para dar arranque y previo a que las novenas involucradas regresen a la actividad, los Diablos Rojos dan la campanada con la presentación oficial de su nuevo refuerzo. Robinson Canó es el jugador que se pone a disposición de Lorenzo Bundy con la intención de buscar el campeonato del certamen.

El pelotero originario de República Dominicana llega con gran cartel a la ciudad de México en donde espera ganarse con grandes actuaciones al público del Harp Helú y ser reconocido como la gran estrella que es. Referente a su ansiado debut, debemos mencionar que no se dará al inicio de la temporada el próximo jueves 11 de abril ante los Pericos de Puebla, como muchos pensaban, sino en el duelo amistoso ante los Yankees.

Los de New York visitarán la CDMX para medirse al equipo más ganador de México en una serie de duelos amistosos y es ahí en donde se verá por primera vez a Canó como escarlata. Es importante recordar que el dominicano tiene un pasado como jugador de los Yankees en las grandes ligas, siendo partícipe del campeonato de la Serie Mundial que ganaron los bombarderos del Bronx en 2009.

Por último podemos destacar las palabras que dijo durante su presentación en donde aseguró llegar con el compromiso de coronarse este año con los pingos. “No importa el deporte, si no juegas para ganar no tiene sentido. Me hablaron muy bien de esta organización, hice preguntas a personas que habían trabajado aquí anteriormente, y todos me dijeron que me iban a dar un buen trato. Ahora solo le pido a Dios que nos dé la vida y la salud para poder ayudar al equipo a ganar este año”, comentó.