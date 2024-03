Actriz de cine para adultos planea convertirse en silbante de futbol

Elisa Sanches es una conocida mujer que ha brillado por años gracias a su participación en películas para adultos, pero de forma sorpresiva la brasileña ha revelado su amor profundo por el futbol, mimo que la ha llevado a plantearse la posibilidad de incursionar en el deporte rey como silbante.

Fue durante una entrevista otorgada para el medio sudamericano UOL, que Sanches hizo evidente su gusto por el balompié, además de ser clara al momento de mencionar sus intenciones por tomar el respectivo curso que la acredite como silbante en el futbol brasileño.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de futbol... Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”, comentó con emoción.

Asimismo, Sanches habló sobre la preocupación que le genera la posible recepción de los aficionados y jugadores en el terreno de juego, haciendo referencia a su pasado en las películas subidas de tono que la lanzaron a la fama y la hicieron una de las personalidades más conocidas en Brasil.

“Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y exestrella de la pornografía, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aun así estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso al elegir la escuela y organización financiera”, aclaró.

Es importante mencionar que en 2020 la mujer mostró tener conocimientos sobre la materia al impartir justicia en un juego benéfico que buscó recolectar alimentos para las comunidades de escasos recursos en aquel país.