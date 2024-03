Mike Tyson muestra su poder entrenando y pregunta a Jake Paul: “¿Todavía quieres conmigo?”

Mike Tyson comenzó a mostrar en sus redes sociales su entrenamiento para la pelea con Jake Paul, demostrando que a pesar de sus 57 años, tiene con qué enfrentar al rubio de 27.

Desde el pasado miércoles el excampeón peso pesado está difundiendo su poder al entrenar ratificando que su fuerza sigue vigente, y que por algo, tiene varias victorias por nocauts en su trayectoria, una carrera que indiscutiblemente, dejó huella en el mundo del boxeo.

Su primer video de entrenamiento lo subtituló con el siguiente mensaje: “Es el día 1... la diversión acaba de comenzar”. El segundo día manifestó dirigiéndose a Jake Paul a través de la cámara: “Me estoy preparando para ti”.

Te puede interesar: Logan Paul quiere enfrentar a LeBron James en un PPV de WWE

Este viernes Tyson difundió otro video entrenando y por medio del cual pregunta a su contrincante 30 años menor: “¿Todavía quieres conmigo?”.

“Ahora el niño problema tiene un problema real”, dijo Mike Tyson anteriormente.

Mike Tyson y Jake Paul

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul será el próximo 20 de julio en el estadio AT & T en Arlington, Texas, un espacio que no es desconocido para ninguno de los dos, pues ambos han tenido sus combates en este cuadrilátero.

Para el día de la pelea, Tyson tendrá 58 años. Será un enfrentamiento transmitido en vivo por Netflix y desde ya, se proyecta como una de las mejores.

Puedes leer: Experiencia vs. Juventud: estas son las predicciones sobre Mike Tyson y Jake Paul

Por un lado, está la experiencia, mientras que por el otro, se encuentra la juventud. Cada uno tiene sus pros y sus contras, el momento decisivo será en el AT & T.

Mike Tyson ha reconocido que Jake Paul “ha crecido como boxeador”. Por su parte, el rubio estadunidense, con cuatro años de experiencia como boxeador profesional, admite que Tuson es “el hombre más malo del planeta”.

Pero Paul no siempre quiso pelear con Tyson. TMZ Sports recordó que cuando le preguntaron en el 2020, si estaba dispuesto a enfrentarse a Tyson o a Evander Holyfield, respondió: “Mira, tengo confianza, pero no soy estúpido. No subiría al ring con ellos. No, no hay posibilidad”, expuso Paul, según refiere el citado medio.

Por lo pronto, los días siguen pasando y tanto Tyson como Paul siguen entrenando ¿Quién ganará? El 20 de julio por Netflix lo sabremos.