¡Se encienden las alarmas! Diego Valdés sale de cambio por lesión el clásico nacional

El clásico nacional está viviendo su tercer asalto de la temporada y lo hace con un apasionante juego en el que rojiblancos y azulcremas sacan lo mejor de su arsenal para hacerse con los tres puntos del Clausura 2024 en la Liga MX. Lamentablemente, la batalla que se está librando en la cancha del estadio Akron ya dio a su primera baja tratándose de Diego Valdés, jugador fundamental de América.

Fue al minuto 43 del encuentro cuando el 10 de las águilas decidió tenderse en el césped y pedir las asistencias. Inmediatamente, el cuerpo médico ingresó para auxiliar al jugador, pero la modificación era inminente.

Parece ser que todo se desató por una jugada dada minutos antes en la que con la intención de pelear un rebote en el área de Chivas, el jugador estiró la pierna de más generando la molestia en la parte posterior del muslo, misma que lo obligó a abandonar el encuentro más esperado de la temporada por los aficionados.

Es importante mencionar que Valdés no abandonó el terreno de juego por su propio pie y tuvo que requerir del carrito de las asistencias para llegar hasta el banquillo, en donde de los médicos hicieron una examinación más a fondo. De momento no se sabe más al respecto de la lesión, pero por las imágenes se puede intuir que es una situación muscular que no parece de gravedad.