De la Hoya revela que acorralaron al Canelo para pelear contra Munguía: “El plan funcionó”

El pasado 8 de marzo, Saúl Canelo Álvarez confirmó su pelea contra Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Este combate ha generado altas expectativas, pues se enfrentarán dos de los mejores boxeadores en las 168 libras, además de que ambos son mexicanos.

Sin embargo, Óscar de la Hoya reveló recientemente en entrevista con KO Artist Sports que hubo un plan para acorralar al pugilista tapatío y dejarlo prácticamente sin opciones para que se subiera al cuadrilátero sí o sí con el Destructor, que es promovido por Golden Boy Promotions, empresa del expugil mexicoamericano.

Julio César Chávez Jr. fue el último mexicano al que enfrentó el Canelo Álvarez. Foto: Al Bello/Getty Images

“Canelo (Álvarez) realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermall) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez... así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, confesó.

En ese sentido, De La Hoya se dijo satisfecho de que se haya concretado la reyerta entre los pugilistas aztecas, algo que le hace recordar cuando él peleó contra Julio César Chávez, por lo que tiene altas expectativas.

“Canelo tiene ahora 33 o 34, Munguía 26 o cerca… Recuerda Chávez conmigo, o cuando Canelo peleó con Cotto, es como si esto pudiera marcar un cambio... esto es la belleza del boxeo, nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy estoy feliz de que Canelo le haya dado la oportunidad a Munguía”, sentenció.

Es importante mencionar que Saúl Canelo Álvarez ha expresado en múltiples ocasiones su negativa de pelear contra mexicanos; sin embargo, tras caerse su combate contra Jermall Charlo, se vio obligado a pactar con Munguía, terminando con siente años sin enfrentar a un connacional.