“Cayó tan bajo, me da lástima”: Joserra protagoniza nuevo pleito con David Faitelson

A finales de 2023, David Faitelson sorprendió al mundo de la comunicación deportiva al anunciar su salida de ESPN para emprender un nuevo reto en TUDN (Televisa).

Dicha decisión no dejó nada contento a su principal maestro, José Ramón Fernández, quien desde entonces le ha tirado infinidad de indirectas.

Ahora, Joserra aseguró recientemente que en TUDN se dio la orden de reventar a Chivas por su probable acuerdo con Amazon para sus derechos de transmisión.

“Ganar, ganar, ganar. Esa fue la orden del mando americanista… Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del América y enfatizando los errores de las Chivas. El problema es otro, Chivas tiene en su escritorio una SÚPER OFERTA por derechos de TV de Amazon Prime, igual que Tigres y eso molesta a “Chapultepec 18″, escribió el periodista en sus redes sociales.

La respuesta de Faitelson fue inmediata, pues aseguró que las críticas hacia el Rebaño se deben a su nivel futbolístico, por lo que lanzó un dardo a su excompañero al asegurar que este defiende al Guadalajara solo porque hay una sala de prensa en el Estadio Akron que tiene su nombre.

“Por cierto, y para que quede bien claro: A mi nadie me ha ordenado aquí ¨pegarle¨ a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN. Las criticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística. Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una ¨salita de prensa¨ que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan”, aseguró.

Pero el conflicto no terminó ahí, ya que José Ramón Fernández volvió a atacar y lamentó que David Faitelson haya perdido credibilidad y caído tan bajo.

“Problemas de neuronas cansadas… dignidad, credibilidad, preparación, honestidad, lealtad, humildad, congruencia, gratitud, educación e inteligencia. Qué vergüenza pasar a la historia y ser recordado por la falta de todo esto… Ha caído tan bajo que solo me da lástima”, señaló.