Álvaro Morales tacha de “asqueroso antiamericanista” a Mario Carrillo

Una nueva polémica se desata en uno de los programas de debate deportivo más famosos de México. Futbol Picante fue el lugar en el que Álvaro Morales se robó los reflectores al intercambiar duras declaraciones con el estratega Mario Carrillo.

Todo se desató luego de que en la mesa se pusiera el tema de la baja que representa Diego Valdés para el América. Carrillo, sin dudar, apuntó que los azulcremas no deberían estar preocupados por esta situación debido a que su basto plantel les ayudará a resolver la perdida del 10 chileno, a pesar de que ninguno tiene las mismas características que él.

Esta respuesta hizo que el Brujo se convirtiera en la burla de sus compañeros, quienes lo señalaron por supuestamente ‘llorar’ por la perdida del jugador. “Tienes opciones para hacer sólido el equipo, pero no quejarte como mi hermano Morales, que dice, no tenemos a Valdés, sufrimos y a Guadalajara no le ganamos porque no lo tuvimos”, comentó Mario Carrillo.

A lo dicho, el director técnico sumó que América debe tomar en cuenta que “Siempre juegan contra 10 porque de pura casualidad siempre le expulsan uno al rival”. Inmediatamente, Morales respondió al estratega de forma contundente, apuntando a su antiamericanismo y como por ese discurso debería pedir una disculpa.

“Ese es el mensaje del asqueroso antiamericanismo. Que quede claro hoy que el profesor Mario Carrillo es un asqueroso antiamericanista. Tendría que estar agradecido que le dieron la oportunidad de dirigir al América y que ese quipo hizo campeón a Mario Carrillo porque se dirigía solo”, mencionó.

Es importante mencionar que todas estas declaraciones se realizaron en tono de broma y en ningún momento la conversación subió de tono. Estos segmentos son muy frecuentes en el programa de la cadena ESPN y por ello, los periodistas mantienen la calma y disfrutan del debate en vivo.