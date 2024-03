Andrés Guardado le da la espalda a Memo Ochoa: “Veo a Malagón de titular en 2026″

Guillermo Ochoa ha sido blanco de críticas por querer jugar un sexto Mundial con la Selección mexicana, pues aunque muchos consideran que todavía tiene nivel para ser el portero titular para la justa de 2026, hay quienes piensan que debería dar un pasó al costado, como es el caso de Andrés Guardado.

En entrevista con Fox Sports, el centrocampista del León mencionó que para él, Luis Ángel Malagón tiene que ser el guardián del Tri, ya que el cancerbero del Salernitana llegaría muy justo al Mundial.

“A Memo lo veo, pero no como titular. Hoy en día vería a Malagón. Mi compadre ya está veterano, pero en Selección siempre responde, sigue jugando en Italia, que eso deberíamos valorarlo. Si ves que Memo va a llegar muy justo al Mundial, sería adecuado hablar con él y hacerle entender que necesitas prevenir por si él no está en dos años”, mencionó.

Andrés Guardado y Guillermo Ochoa fueron campeones de Copa Oro en cuatro ocasiones. Mexsport (DAVID LEAH)

En ese sentido, el Principito considera que Jaime Lozano debería hablar con Ochoa para dejarle en claro su lugar en el equipo. Incluso, puso como ejemplo una charla similar que Manuel Pellegrini tuvo con él en el Betis de España.

“Ochoa es una persona madura e inteligente. Si hablas con él, por qué no. En mi caso me pasó con Manuel Pellegrini en el Betis, habló conmigo directamente y me lo dijo textual, que jugaría menos, pero me quería en el equipo y la pasé espectacular”, sentenció.