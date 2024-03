“Vámonos a la mier... todos”: Luis García estalla en pleno programa por culpa del Tri

Luis García se ha caracterizado por ser uno de los comentaristas más polémicos cuando se trata de analizar al futbol nacional o la Selección mexicana.

Ahora, el exjugador volvió a dar de qué hablar cuando estalló contra sus compañeros en la mesa del programa En Caliente de TV Azteca.

Todo comenzó cuando Antonio Rosique preguntó a los panelistas si la escuadra nacional parte como favorita ante Panamá en la semifinal de la Nations League.

El conductor del Exatlón aseguró que no, debido a que Panamá viene de golear 6-0 a Costa Rica, algo que el Tri lleva años sin poder hacer.

Fue en ese momento cuando el Doctor estalló e interrumpió para mencionar que el combinado azteca siempre es favorito ante selecciones centroamericanas.

“¿Cómo que no es favorito México? Claro que es favorito, porque si no lo es vámonos a la mier** todos, de qué me estás hablando”, respondió el exjugador del Atlético de Madrid.

Afortunadamente todo quedó ahí, ya que el resto de sus compañeros lo tomó con gracia e incluso continuaron debatiendo sobre el tema.

“Los últimos 15 años Panamá le ha complicado cada uno de los partidos a México, incluido algún atraco contra Panamá. En un mano a mano siempre será favorito México en futbol”, añadió Christian Martinoli.