Mercedes Roa estuvo a punto de ser atropellada por taxista de plataforma

La conocida influencer y presidenta del Club de Cuervos de la King’s League Américas, Mercedes Roa, compartió en sus redes sociales el angustiante incidente que le tocó vivir y encendió el debate sobre la seguridad en los servicios de taxis de plataforma, denunciando que en un servicio reciente que solicitó, el chofer casi la atropella.

Mercedes contó que durante un viaje de la aplicación solicitó un cambio de ruta al percatarse de que el conductor desviaba el trayecto establecido y la respuesta del chofer fue agresiva, llevando a Roa a tomar la decisión de bajarse del vehículo para evitar una escalada de violencia.

Mercedes Roa, influencer y presidenta de @ClubDeCuervos, denuncia a chofer de DIDI de intentar atropellarla pic.twitter.com/RGEPShIVGh — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) March 19, 2024

Sin embargo, la situación empeoró cuando, al abandonar el automóvil, el conductor continuó lanzándole insultos y amenazas; según el relato de la influencer, se alcanzó un punto crítico donde su seguridad estuvo en riesgo, donde la intervención de una mujer que se encontraba cerca del lugar de los sucesos, la alertó sobre el peligro inminente de ser atropellada por el conductor de la unidad de la cual había descendido

mercedes_roa (mercedes_roa)

“No me doy cuenta de que había una señora que estaba viendo las cosas y eso escucho que gritan: ‘¡Cuidado!’, y suena el frenón del coche. Si la señora no grita y me advierte, el chofer me atropella. No más quiero decir que se cuiden, que hay gente bien loca, que nunca sabes cómo van a reaccionar. Tengo un montón de impotencia, porque estoy sola. Un güey cree que puede venir a decir groserías, llegarme a agredir y cosas así. Cualquier servicio, por favor, fíjense a qué personas contratan. No es normal, neta, no es normal que reaccionen así”, señaló la presidenta del equipo Cuervos.

mercedes_roa (mercedes_roa)

Mercedes Roa enfatizó la importancia de denunciar estos eventos a las plataformas de transporte y lamentó la falta de visibilidad de las placas del vehículo una vez finalizado el viaje, lo que dificultó la identificación del conductor y la búsqueda de justicia.

Lejos de ser una estadística más de la violencia de género en México, Mercedes Roa, emerge como un símbolo de valentía y empoderamiento, y su testimonio inspira a otros a tomar medidas y a exigir un entorno más seguro y respetuoso en la sociedad actual.