“No, gracias”: Raúl Jiménez rechaza jugar con la Chivas

Raúl Jiménez desea continuar su carrera en el futbol europeo, pero no descarta la posibilidad de volver a la Liga MX, aunque aclaro que se solo lo haría con el América, por lo que las Chivas quedan completamente descartadas.

“Es algo que sí ha pasado por mi cabeza (volver a la Liga MX). Siempre he dicho que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando a ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otros lados, pero tengo pasado americanista y de ahí soy”, declaró el jugador del Fulham en entrevista para Claro Sports.

El Lobo de Tepeji aclaró que por lo menos espera cumplir su contrato con el Fulham y si se puede seguir en el viejo continente. “Ahorita me veo aquí en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato mínimo otros dos años más aquí. Yo quiero cumplirlos y después ya ver. Si me llego a retirar aquí en Europa también sería algo muy padre, para terminar una carrera y hacerlo de la mejor manera, pero no me cierro las puertas de volver a México”, comentó.

Jiménez también fue cuestionado si Chivas podría ser una opción para él en un futuro, lo cual negó rotundamente. “Sí, 100%, sin dudarlo. Si en algún momento se llegara a dar, no, gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente”, agregó.

Raúl estuvo fuera de circulación por seis partidos, debido a una lesión muscular que sufrió el pasado 30 de enero, cuando enfrentaron al Evento en la jornada 22. Su regreso apenas se dio este sábado, en la Fecha 29, en la victoria de 3-0 sobre el Tottenham. Sin embargo, el atacante no fue considerado por Jaime Lozano para los compromisos del Tricolor en la Liga de Naciones de la Concacaf, de esta semana.