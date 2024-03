“Tata me desconoció previo al duelo contra Argentina en el Mundial”: Edson Álvarez

El Mundial de Qatar 2022 será recordado como el mayor fracaso de la Selección mexicana en la última década, ya que quedó eliminado en la fase de grupos, siendo la derrota contra Argentina el factor clave.

Este encuentro generó muchas dudas de la afición mexicana hacia Gerardo Martino, entonces técnico del combinado azteca, ya que salió con una alineación bastante defensiva y no utilizó a uno de sus mejores jugadores, Edson Álvarez, causando el asombro de propios y extraños.

Tras más de un año de aquel acontecimiento, el Machín hizo una confesión que ha causado infinidad de teorías en redes sociales, pues en entrevista para el programa En Caliente, reveló que el Tata, lo desconoció por completo previo al duelo contra la albiceleste.

“Cuando llega el partido de Polonia todo iba bien, llega el partido de Argentina y para él fui un desconocido... era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar... no inicié, no jugué”, detalló.

En ese sentido, el jugador del West Ham United reconoció que esta decisión de Martino le causó asombro, ya que solía acercarse a platicar con él en los entrenamientos, aunque no entró en polémica sobre cuál pudo haber sido la razón de dejarlo en la banca en lo que fue el juego más importante de México en la última justa mundialista.

“Con el grupo sí...si algo he aprendido en esta vida es ser agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación. Venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, es alguien que le gusta mucho hablar de futbol, le interesaba mucho el sistema de Ajax. Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sí que tenía muchas posibilidades de jugar”, sentenció.