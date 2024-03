Cabecita Rodríguez se despide emotivamente de América: “Juntos ganamos la 14 y no lo olvidare”

Este miércoles 20 de marzo OFICIAL: Cabecita Rodríguez deja al América para jugar en la MLS, ¿a poco vale tanto? La salida del delantero del nido generó en los aficionados mucha tristeza debido a que sus actuaciones fueron destacadas y aunado a ello, su buen juego dio pie a que la decimocuarta estrella del equipo de Coapa. Es por ello, que el futbolista no podía irse sin despedirse del club azulcrema.

Fue mediante redes sociales que el Seleccionado Nacional por Uruguay mandó un mensaje emotivo para las águilas en donde agradece su tiempo de estadía en el club y reconoce su felicidad por haber portado la camiseta de América por dos años.

“¡Agradecimiento eterno! Llegó el momento de despedirme de Club América. Una etapa en donde con mi familia fuimos muy felices y nos llevaremos los mejores recuerdos para siempre. Regresar a México para volver a defender la camiseta de un equipo tan importante era todo un reto y me voy con la sensación de que en el acierto o el error di lo mejor de mí. ¡Gracias por todo América! Juntos ganamos la 14 y eso no me lo voy a olvidar más”, compartió

Este mensaje generó múltiples reacciones positivas en redes, con mensajes de apoyo y tristeza por parte de los americanistas, quienes como ya mencionamos, encontraron en el uruguayo un referente en ataque que a lo largo de los cuatro torneos en Coapa supo responder con 21 goles y 7 asistencias en 65 encuentro disputados.

Ahora, Jonathan Rodríguez se encuentra listo para afrontar un nuevo reto en la MLS, en donde llega como jugador franquicia con un contrato de seis años y con la intención de dejar huella con campeonatos, así como lo hizo con los clubes en los que militó en la Liga MX (Cruz Azul, América y Santos Laguna).