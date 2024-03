Moisés Muñoz se candidatea para dirigir la Conade

Moisés Muñoz dio a conocer este martes que se unió a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, y ahora señaló estaría encantado de dirigir la Comisión Nacional de Cultura (Conade).

El exfutbolista dio una entrevista en el programa La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal y señaló que estaría dispuesto de asumir ese reto.

“Yo estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora va a ser nuestra primera presidenta, y si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor”, dijo.

El michoacano es consciente de las críticas acerca de que ahora incursione en la política, pero pide que le den el beneficio de la duda. “Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo. No hay dinero aquí, no estoy recibiendo dinero de ningún lado; confíen en mi, en América dudaban y les entregué cuatro campeonatos, ahora denme el beneficio de la duda y déjenme trabajar”, comentó.

¿Qué hará con Claudia Sheinbaum?

El exjugador del América anunció que participará en la promoción de Claudia Sheinbaum, quien busca convertirse en la primera presidenta de México, de que ayudará a construir la agenda del deporte para el próximo sexenio.

Estoy muy contento de anunciar que estaré participando en la promoción de la Dra. @Claudiashein así como en construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio, a través de la iniciativa @Deporte_CS



A partir de hoy recorreremos el país para sumar deportistas a este… pic.twitter.com/3J4znvPPkU — Moises Muñoz (@MoyMu23) March 19, 2024

Moi Muñoz fue cuestionado hacer del motivo de involucrarse en la política y en especial con la exjefa de gobierno de la CDMX, a lo que respondió que comparte muchas de las ideas de la candidata.

“Algo de lo que me encanta del proyecto de Claudia es que quiera atender las causas, me interesó y me gustó mucho que comparte ideas que yo tengo porque el deporte no sólo es un espectáculo, sino que puede atender las causas, causas que la doctora Claudia está atendiendo, como las adiciones, alejar de la violencia y criminalidad a los jóvenes”, expresó.

Por último, compartió lo que piensa de Sheinbaum “Ve el deporte de forma seria, es muy buena onda, buena persona, muy atenta y tiene un compromiso grande con nuestro país. No he tenido la oportunidad de platicar muy en corto con ella, pero es muy seria, educada y al mismo tiempo muy relajada”.