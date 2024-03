“No debe ser nada serio”: André Jardine habla sobre la lesión de Diego Valdés

El pasado fin de semana México se paralizó para ver en acción el Clásico Nacional entre América y Chivas del Apertura 2024 en la cancha del estadio Akron. Múltiples emociones se presentaron en el encuentro a pesar de que el marcador se quedara en cero y una de las a que más llamó la atención fue la que provocó Diego Valdés con su salida por lesión antes de que terminara el primer tiempo. Ante ello, fue André Jardine el que calmó a los aficionados hablando sobre el estado del jugador.

Fue en el aeropuerto previo a su viaje rumbo a Estados Unidos que el estratega de las águilas se dio el tiempo de hablar con los medios y responder a los cuestionamientos sobre el estado del atacante chileno. Jardine fue contundente al asegurar que no preocupa en el equipo debido a que no es algo de gravedad, por lo que no debería tardar en volver a jugar.

“Creo que no va a ser nada muy serio. Una semana de tratamiento a la lesión debe bastar para que regrese después a entrenar con normalidad”, mencionó el director técnico.

Por otra parte, otro de los que habló sobre el tema fue Álvaro Fidalgo, quien señaló la importancia del 10 azulcrema en el equipo y resaltó lo mucho que el resto del equipo lo espera debido a que no es una tema que requiera una extensa recuperación.

"Creo que no será nada serio"



“Dieguito es el mejor y si no es el mejor, de los mejores de la liga. Seguro que se recupera y los tenemos pronto. No es tan grave, así que confío en que se recupera y vuelve pronto”, confirmó el jugador.

América ahora busca aprovechar la fecha FIFA para viajar a Estados Unidos y disputar un duelo amistoso ante Cruz Azul en el Dignity Health Sports Park el siguiente sábado 23 de marzo a las 19:00 horas.