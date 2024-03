Donovan Carrillo clasifica a la final del Mundial de Patinaje

El mexicano Donovan Carrillo avanzó a la final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Montreal 2024, al tener una gran actuación en el programa corto varonil.

El tapatío realizó su rutina al ritmo de ‘Sexy back’ de Justin Timberlake y pese a que tuvo un error, logró un puntaje de 80.19, la cual es su mejor marca en el programa corto, ya que su puntaje más alto —hasta el momento_ era de 79.79 unidades en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

“He estado siguiendo los 80 puntos durante tanto tiempo que me sentí increíble cuando apareció este número. E incluso con un error en el combo eso me demuestra que puedo lograr aún más”, declaró a Golden Skate.

“Quería mostrar algo diferente y besé el hielo después de mi actuación porque sentí mucha energía. Después de todos los obstáculos que pasé, fue un momento especial y la reacción del público fue sorprendente”, agregó el patinador azteca.

Carrillo Suazo volverá a competir el próximo sábado en el programa libre, en busca de acceder al podio. En su última participación en el Campeonato Mundial, el de Estocolmo 2021, finalizó en la posición número 20.

Donovan está trabajando para lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, por lo que tratará de mejor el puesto que consiguió en el pasado Mundial, la cual le dio el pase a Beijing 2022.