“Llegué a la UFC para ser campeón mundial”: Fernando Padilla

Fernando Padilla es un peleador mexicano de artes marciales mixtas que nació un 15 de diciembre de 1996 en el estado de Chihuahua. El 29 de abril de 2023, hizo su debut en UFC con un categórico triunfo por nocaut ante Julián Erosa.

Ahora, regresa a la jaula con hambre de triunfo tras haber caído en su última reyerta en septiembre del año pasado, por lo que tiene la consigna clara de obtener un nuevo triunfo que le ayude a sumar puntos para competir pronto por el título mundial de peso pluma.

En entrevista exclusiva con Publimetro Deportes, el peleador de 27 años nos reveló cómo fue que comenzó a practicar este deporte y sus objetivos dentro de la UFC, así como las expectativas que tiene para su combate de este 23 de marzo en Las Vegas, Nevada.

¿Cómo es que te inmiscuiste en las artes marciales? ¿Fue por curiosidad o por algún familiar?

Desde muy chiquito siempre sentí como ese empuje de competitividad con otros niños. A mí si me empujabas, te empujaba; si me pegabas, te pegaba. Nunca fui cohibido para esas cosas, pero ya creciendo en la secundaria me metí en muchos problemas, muchas peleas. De ahí empezó como que el amor a las artes marciales. Tuve un amigo que se llama Ramón, me hablaba mucho del MMA, me contaba lo que hacía y así, se me hacía extraordinario, fue gracias a eso y a algunas circunstancias que pasaron en mi familia y yo creo que después de eso fue el mejor detonante para que mi familia se diera cuenta que de verdad, yo quería algo más, que quería aprender a defenderme y después fui a un gimnasio con mi mamá y ese mismo día empecé a entrenar. Me sentí excelente, sabía que esto era para mí.

Este será apenas tu tercer combate en UFC pero, ¿cuál fue el sentimiento el día de tu debut tras haber ganado por nocaut?

Obviamente es un sentimiento inexplicable, fue mi sueño hecho realidad. La verdad siempre me imaginé peleando en la UFC, siempre me imaginé dando todo en mis peleas. Y pues qué mejor manera de empezar en la UFC que con mi debut siendo el ganador. Fue increíble, creo que no tengo palabras para describirlo, es lo mejor, qué te puedo decir.

¿Cuáles consideras que son tus principales virtudes como peleador?

Una de las armas más grandes que tengo en mi experiencia es la estatura, mido 1.85. También mi experiencia, he tenido muchas peleas para la edad que tengo, es algo a lo que yo le doy mucho mérito, que tengo una gran cantidad de peleas y peleadores con los que me he metido a la jaula.

¿Cómo te sientes de cara a tu próxima pelea? Si bien debutaste con triunfo, caíste en tu última batalla por decisión unánime, ¿qué tanta confianza o quizás desconfianza te genera todo esto?

No soy nuevo en esto, no es la primera vez que pierdo tampoco, no me da para bajo, al contrario, me ayuda para tratar de ser mejor. Cada pelea es una experiencia. Gracias a Dios no estamos en los tiempos antiguos donde después de una guerra podías morirte. Ahora, afortunadamente después de una pelea podemos seguir entrenando. Yo siento que esa es la mentalidad que siempre tengo, no te puedes dar para abajo, tienes que seguir para arriba. Me siento muy honrado de estar aquí, me gustaría haber peleado en México, pero no se pudo. Aquí estoy echándole ganas, lleno de energía y emoción. Estoy listo para esta pelea.

¿Qué opinas de tu próximo rival, Luis Pajuelo? Un peruano al que tú le vas a dar la bienvenida en la UFC

Sí, señor, buen peleador, peligroso. Le gusta mucho ir al entre, le gusta mucho buscar la finalización, pero pues es lo que soy también, yo soy muy buen peleador. Siento que tengo más experiencia que él, espero que esto se haga notar y pues simplemente son combates, son peleas que yo siento que lo hago mejor cuando los peleadores son así.

En mi última pelea, siento que el plan de juego de Kyle Nelson fue un poquito más evasivo, no tanto como ir al entre y pues eso me sacó de concentración un poco se podría decir. Pero yo cuento con que Luis va a querer estar en el entre, va a querer pelear. Yo soy bueno en ese tipo de combates, siento que es cuando yo soy mejor.

¿Cuáles consideras que pueden ser las claves para quedarte con el triunfo?

Lo más importante va a ser mezclar mi estilo de pelea, poder demostrar que soy un peleador de MMA y no solo un striker, o solo un boxeador. Creo que eso va a ser lo más importante y va a ser lo que va a poner un punto y aparte en esta pelea. Me veo noqueando o sometiendo a mi oponente. Así es como me veo la verdad, no hay de otra forma que no me visualice más que con la victoria de esa manera.

Compártenos tu experiencia sobre cómo fue que llegaste a la UFC

Creo que para llegar a la UFC simplemente es cuestión de pelear y pelear. Obviamente con buenas victorias, yo creo que eso es muy importante para que te tomen en cuenta. En lo personal para pelear dentro de la UFC eso es lo más importante, pelear con buenos peleadores de calibre fuera de, para que puedas entrar a la UFC con una buena mentalidad sobre lo que va a ser el nivel.

¿Qué tantos méritos tienes que hacer para poder competir por un título en tu división que en este caso es el el peso mosca?

Todo depende, porque siempre se da que hay gente que lo hace en menos tiempo y hay gente que le cuesta más. Todo tiene su tiempo. Yo creo que todos los tiempos de Dios son perfectos, entonces los méritos que tienes que hacer son mantenerte fuerte, mantenerte con el sueño en la mente y con la meta siempre al frente de que esto es lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo siento que esto es para lo que nací y mis méritos han sido diferentes a los que otros han hecho. Yo siento que peleé mucho fuera de la UFC, tengo muy buen récord fuera y ahora nada más es cuestión de demostrarlo dentro… Cuando eres el campeón y tienes el cinturón, eres el que decide y la gente que está debajo de ti, es la que tiene que buscar, su meta es buscar las victorias para llegar a ti. Yo creo que estamos en tiempos donde el ser conocido ayuda mucho obviamente, pero las victorias son importantes, siempre ganar peleas te ayuda.

¿Qué significa para ti formar parte de los mexicanos en la UFC y qué tanta presión te genera el hecho de que varios de ellos ya se han consagrado campeones como son los casos de Brandon Moreno, Yair Pantera Rodríguez y Alexa Grasso?

Obviamente es una inspiración muy grande, ellos están poniendo la vara bien alta, y eso es lo que uno quiere hacer. Yo no vine aquí nomás a hacer dos o tres peleas. Yo vine aquí porque quiero ser campeón mundial, ese siempre ha sido mi sueño. Gracias a Dios ya no somos poquitos en la UFC, ya somos 20 peleadores mexicanos. Entonces pues a seguir poniendo a México en alto, obviamente eso también tiene que motivarnos, no nos podemos ir para abajo y decir ‘ah ya son muchos’. No, que haya más, ese era el punto desde un principio y ahorita hay que seguir así.