Henry Martín revela el motivo por el que no fichó con las Chivas

Henry Martín es uno de los delanteros mexicanos más destacados de la Liga MX en los últimos años, gracias a su buen desempeño en el América; sin embargo, el futbolista ha sido relacionado con las Chivas en más de una ocasión, pero no se ha concretado este movimiento por diversos factores, los cuales fueron revelados por el mismo jugador.

El ariete reveló en entrevista con David Medrano que en tres ocasiones estuvo cerca de fichar con el Rebaño Sagrado. La primera fue cuando estaba con los Xolos y que el día que su agente le dijo que ya estaba todo arreglado con el club tapatío, se rompió la rodilla con los tijuanenses.

La segunda fue cuando salió del Tijuana, pero que Miguel Herrera lo llamó al América y ya conocía al Piojo, se decidió por jugar con las Águilas.

Por último, previo al Mundial de Qatar 2022, no estaba pasando por un buen momento con los azulcremas, no tenía una buena relación con la afición y era la tercera opción para el ataque, por lo que Santiago Baños lo autorizó a negociar con las Chivas, pero que al final de cuentas el dinero fue lo que evitó el movimiento.

“A mí se me acerca Santiago (Baños) aquí no vas a jugar mucho, yo era tercera opción, a mí me dice no queremos frenar tu carrera, nosotros queremos que vayas al Mundial, así sea al archirrival estamos pensando dejarte ir, me habla (Ricardo) Pelaéz y me dice, vente, ya estamos, pero, necesitamos que te bajes el sueldo y le dije a ver a mí me ha costado el contrato que tengo ¿Cómo me pides que me baje el sueldo? Le dije que yo no me voy a bajar el sueldo por más que quiera ir al Mundial”, explicó.

Henry Martín en Chivas es de los mayores What If del Fútbol Mexicano. pic.twitter.com/rc7GN0P4W2 — 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 (Cowell’s Version) (@Angulismo) March 20, 2024

Además en ese momento coincidió que Roger Martínez se lesionó por varios meses, por lo que al final el director deportivo del América le puso fin a las negociaciones, porque le iba a hacer falta.

Ya asegurada su permanencia con las Águilas, Henry Martín logró ser convocado al Mundial, en el Clausura 2023 se proclamó campeón de goleo con 14 tantos y en el Apertura 2023 finalmente ganó la tan ansiada estrella 14 de los azulcremas.