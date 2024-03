“La pelota me votó de una forma extraña” : Hugo González asegura que Rayados perdió la final regia por mal estado de la cancha

Uno de los jugadores más atacados por la afición por perder la final regia con Rayados sin duda fue Hugo González, al grado que tuvieron que darle salida del club por los constantes ataques hacia su persona. Sin embargo, por primera vez, el arquero mexicano dio su punto de vista sobre lo que pasó en aquella final y achacó en gran medida de la derrota del Monterrey al mal estado de la cancha.

El arquero es condenado por la afición albiazul por el error en el primer gol de Tigres en el partido de vuelta en donde Eduardo Vargas disparó de fuera del área y el portero no pudo evitar que el balón entrará a las redes en un tiro que no llevaba mucha fuerza ni dirección.

En entrevista para el podcast Porteros TV, el guardameta aseguró que el mal estado de la cancha hizo que el balón diera un salto extraño por lo que su estirada no pudo contener el esférico a pesar de que si llegó a él.

“Nos toca la peor etapa de la cancha, era un desastre jugar ahí, por ejemplo mucha gente me dice mucho del primer gol que me anota Tigres en el partido de vuelta, analizando y viendo dices okey pude haber ido a dos manos en ese remate, pero normalmente en una cancha bien el balón no vota así, el balón votó de manera diferente y es cuando hace que se levante el balón de más”

“Tienes que tomar decisiones en milésimas de segundos y tienes que reaccionar, son circunstancias que la gente no sabe pero que la gente de futbol lo sabe y eso marcó un antes y un después de mi carrera”, aseguró González.

Hugo González deja entrever que Rayados perdió la Final Regia porque Tigres tenía más experiencia, porque alguien de mayor jerarquía debió patear el penal de Avilés y por el estado de la cancha del Gigante de Acero.



Muchas excusas, pero no asume la responsabilidad que tuvo él en… pic.twitter.com/PLfwjujSs1 — Helio H (@heliodoroh) March 21, 2024

En la misma charla González reveló que debido a los insultos que recibía en el estadio de Rayados sus seres queridos y su familia no podían ir al estadio ante el constante agobio y el mal trago que esto supone, siendo esto el episodio más amargo que ha pasado en su carrera como futbolista.

Al día de hoy cada que Hugo regresa al Gigante de Acero con un equipo visitante recibe los contantes abucheos por parte de la afición regia que recuerda con enojo la herida más importante de la historia del club que fue perder la final en su casa ante Tigres.