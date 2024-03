Montserrat Rendón: “quiero seguir cosechando triunfos y poniendo a México en alto”

Este fin de semana la jaula de UFC Las Vegas 89 vibrará con la participación de la mexicana Montserrat Rendón, quien en su segunda aparición en la empresa de artes marciales mixtas cruza su camino con la peleadora rusa Dariya Zheleznykova. La originaria de Cancún espera hacer muestra de su disciplina y talento para salir con el brazo en alto y previo a su pelea externó su emoción por el evento.

Fue durante una mesa redonda que la peleadora azteca habló de varios temas entre los que destaca su invicto profesional, su estrategia para vencer a su oponente en este fin de semana y su intención por hacer un gran papel que le valga para recibir más oportunidades en los eventos de la UFC, en donde ha tenido buena recepción.

“Ella es una peleadora que ha terminado varias de sus peleas por nocaut, la verdad es que nosotros también hemos trabajado muchísimo nuestro juego de pie; sin embargo, nuestro fuerte también es la lucha de piso. Yo creo que estamos enfocados mucho en hacer lo necesario para llevarla al suelo porque no podemos olvidar que su única derrota ha sido cuando la llevaron abajo”, señaló referente a su preparación.

Sobre el invicto, la peleadora de Cancún confirmó que no es algo que le haya preocupado durante su preparación y que aunque sí busca mantenerlo, lo esencial es enfocarse en la victoria por sí sola y no en la marca que pueda dejar salir con el brazo en alto. “Yo siempre busco mantener el invicto, pero no es algo en lo que me concentre todo el campamento. Yo me concentro en ganar las peleas”.

A la acción de nuevo! Montserrat Rendon 🇲🇽 #UFCVegas89 pic.twitter.com/VmCkjHKFu4 — UFC Español (@UFCEspanol) March 19, 2024

Referente a las oportunidades que están recibiendo los peleadores mexicanos en la UFC, Rendón dejó en claro que se siente agradecida por los reflectores y feliz porque se dieron cuenta de la calidad y la capacidad que mantienen los peleadores nacionales en el octágono, por lo que ahora busca afianzar su lugar y volverse referente de la disciplina.

“Nos han abierto las puertas en la UFC porque se sabe que los mexicanos en los deportes de contacto tenemos un gran carácter. Siempre vamos para adelante, no nos rendimos, somos bien aguerridos. Yo no me quiero quedar atrás, gané mi primer pelea, pero quiero seguir cosechando triunfos, quiero seguir mejorando y seguir poniendo a México en alto. Le tengo mucho respeto a mi país y a los peleadores que han hecho que figuremos y obviamente quiero igual poner el ejemplo”, finalizó.

La peleadora se meterá este sábado en la jaula con la intención de firmar otra victoria que le permita extender el invicto y dejar un buen sabor de boca que también le garantice una extensión de contrato más allá de las cuatro peleas que pactó con la UFC. Asimismo, Rendón también dejó en claro que más allá de eso, su intención es buscar una pelea por el campeonato más adelante en su carrera.