Pato Araujo advierte a Jaime Lozano sobre las ‘estrellitas’ que puede tener en la Selección

El trayecto de Jaime Lozano en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 inició su curso y una de las primeras pruebas que se dará es el próximo enfrentamiento del Tri en la final four de la Nations League ante Panamá. Ante ello, un viejo conocido del futbol nacional y del representativo, Pato Araujo, alza la voz para dar algunas recomendaciones al estratega.

Fue en entrevista exclusiva con Publimetro que el dos veces campeón de Exatlón se tomó el tiempo de hablar sobre el combinado azteca y el actual proceso que se lleva con Jaime Lozano como encargado, dejando claro que esta oportunidad es gracias a su trabajo y dedicación, por lo que ahora debe demostrar en la cancha para no dejar escapar lo que se ganó.

“Jimmy simplemente ha hecho bien las cosas, por eso le dieron ese papel. Es una gran oportunidad para él, pero más allá de la oportunidad creo que la elección de jugadores será la que lo lleve a tener éxito. Muchas veces se le echa la culpa al técnico, pero los jugadores somos los totales responsables de lo que pasa en la cancha”, comentó.

Asimismo, Araujo mostró su gusto por el tipo de jugadores que deja todo en el terreno de juego, sin dar un balón por perdido, ya que esos no se enfocan en algo más que no sea el equipo y dejan todo lo extracancha de lado.

Patricio Araujo en las Chivas / Mexsport

“A mí siempre me ha gustado tener en un equipo compañeros que se la rifen y vayan con todo para no dar ni un balón por perdido. Si tienen calidad se suma a su sacrificio para salir adelante”, señaló.

La advertencia vino después asegurando que si evita a llamar algunos con las características de un ´jugador estrella’, México puede aspirar a grandes cosas dentro de los mundiales, viendo incluso una posible final de la Copa del Mundo con el Tricolor como protagonista haciendo historia.

“En la Selección no debería haber estrellitas o jugadores que tengan seguro el puesto sin importar si juegan bien o no, y si vende playeras o no, en eso debe tener cuidado. Que vayan los mejores y de mejor momento, si lo hace vamos a tener el mejor papel en esta zona del continente. Vamos a luchar y quizá podamos hacer historia, llegar a una final y pasar del quinto partido porque tenemos todo para lograrlo”, finalizó.