Liga MX planea tener 20 equipos: ¿Quiénes serían y cuándo sucedería?

Liga MX Official Ball during the game Leon vs Santos, corresponding to Play In A B of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Nou Camp Leon Stadium, on November 26, 2023.



Balon oficial Voit Tempest durante el partido Leon vs Santos, correspondiente al Play In A B del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nou Camp Leon, el 26 de noviembre de 2023. (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)