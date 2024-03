“La despedida con Toño y Burak fue muy nostálgica”: Pepe Segarra

Pepe Segarra dejó Televisa para emprender un nuevo reto en su carrera profesional como narrador de beisbol y futbol americano en Fox Sports, televisora en la que este 20 de marzo tuvo su presentación oficial durante el programa La Última Palabra.

Sin embargo, en mesa redonda con los medios de comunicación, en la que estuvo presente Publimetro Deportes, el histórico cronista contó que su salida de TUDN no se dio en malos términos, aunque reveló que Enrique Burak y Antonio de Valdés, sus inseparables compañeros de transmisión, quedaron sorprendidos con la noticia.

“Afortunadamente salí bien de Televisa, no tuve problemas. Mi decisión se dio porque aquí me ofrecieron la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto me gusta. Cuando les comuniqué a Toño y Burak que me iba no lo podían creer, pensaban que era fake news o que esta bromeando, pero todo muy bien, me desearon mucha suerte”, mencionó.

Despedida con Burak y Toño fue nostálgica

En ese sentido, el periodista de 69 años confesó que despedirse de sus entrañables compañeros fue algo muy emotivo y nostálgico, pues formaron una amistad que fue más allá de las narraciones.

“Imagínate después de muchos años de convivencia casi diaria. De partidos, viajes, no solo beisbol sino también futbol americano, Juegos Olímpicos. Sobre todo que esa empatía que logramos al aire trascendió como una gran amistad con las familias y demás”, recordó.

“Disfrutábamos transmitir juntos, una clave era divertirnos. El gran secreto para que funcionáramos los tres fue disfrutar, hacernos bromas. Fue muy emotiva la despedida, tantos años de estar aquí. Hicimos las transmisiones casi casi con los ojos cerrados. Se siente nostalgia, pero por otro lado siento una gran alegría de poder enfrentar un nuevo reto aquí en Fox Sports, estoy seguro que daré lo mejor de mi. Estoy muy contento de lo que voy a hacer”, sentenció.

¿Cuándo debutará como narrador en Fox Sports?

Es importante mencionar que Pepe Segarra tendrá su primera transmisión con su nueva televisora el próximo domingo 24 de marzo, cuando los Diablos Rojos del México enfrenten a los Yankees de Nueva York en un par de duelos amistosos que se disputarán en el Estadio Alfredo Harp Helú.