“Me quiero quedar en Tigres por un largo tiempo”: Robert Dante Siboldi

El entrenador de los Tigres, Robert Dante Siboldi confirmó en rueda de prensa que su renovación con los felinos está muy avanzado ya que, el deseo de la institución como de su persona es permanecer en el club universitario a largo plazo.

Tras ganar el campeonato en el Clausura 2023 llegando como auténtico bombero, el director técnico solo quiso estampar su firma con los felinos por un año, mismo lapso que ya está por cumplirse al terminar este torneo en curso.

“La duración de contrato, quiero dejar en claro que al principio dije un año porque los primeros tres meses fue muy vertiginoso todo, entrenar era casi nada. Ahora estamos con la expectativa y confianza de hacer una renovación por un periodo más largo. Estoy tranquilo con el tema de la renovación, se está hablando, negociando y va por buen camino. No estoy inquieto, estoy tranquilo, enfocado con el equipo en ambos torneo y eso es bastante suficiente, pero yo me quiero quedar en Tigres hasta que la directiva no quiera que siga aquí” detalló el DT uruguayo.

En días recientes el presidente de Tigres, Mauricio Culebro comentó en entrevista para TUDN que la intención de la directiva es seguir con el proyecto de Siboldi debido a que se sienten a gusto con el trabajo y resultados entregados por el cuerpo técnico actual.

Llegar a dos finales de manera consecutiva con un campeonato de liga, un campeón de campeones y un campeones cup parecen ser números suficientes para que pase lo que pase este torneo Siboldi pueda estampar su firma en una renovación de contrato.

Tigres se encuentra actualmente peleando fuerte por la Concachampions y el mundial de clubes en lo que será un semestre importante para la institución en la búsqueda de los objetivos planeados a principios de año.