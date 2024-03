“No guardé a Santi. Es uno de los mejores de la Selección”: Jaime Lozano

La Selección Mexicana se encuentra a unas horas de disputar la final de la Nations League ante Estados Unidos y previo a ello, el estratega del Tri se tomó el tiempo de contestar algunas preguntas y aclarar la situación de Santiago Giménez, quien se quedó en la banca durante las semifinales ante Panamá generando su enojo.

Lozano fue contundente al aclarar que es normal que en el delantero del Feyenoord se vea frustración por no participar, pero que las situaciones del encuentro llevaron a que se quedara en el banquillo. Este mensaje deja claro que el técnico en ningún momento busco guardar a Giménez para una final como se apuntaba en muchos lugares.

“Es natural, yo lo veo natural. Somos personas con emociones y expectativas. Lo comenté al finalizar el encuentro. No lo guardé, no voy a guardar a uno de los mejores jugadores de la Selección para un partido siguiente o inmediato, aunque sea una final. Cuatro compañeros nos obligaron a hacer cambios por situaciones especiales y tan claro como eso. Santi me conoce y yo lo conozco, ya lo hemos hablado”, mencionó.

LA FRUSTRACIÓN ES NATURAL



Jaime Lozano dio su opinión sobre el gesto de Santi Giménez luego de no entrar ante Panamá.



“Obviamente siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar, pero hasta ahí”, finalizó el estratega



Por otro lado, el entrenador reveló las razones por las que se declinó por el futbolista de América, Henry Martín, como titular por encima del Bebote, haciendo alusión a los largos viajes previo al encuentro y las buenas relaciones que ya existen en seleccionados que vienen del mismo club y podrían jugar de titulares.

“Un poco todo. Los viajes, la carga, las relaciones en tan poco tiempo que tienes para trabajar, quien se relaciona mejor con quién. A veces te sale y a veces no, si no hubiera sido positivo hubieran preguntado por qué dejo a otro en la banca. Es eso tratar de darle vuelta y ver quienes se asocian mejor en menos tiempo”, finalizó.