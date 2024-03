¿Qué sigue para Robinho, luego de ser detenido en Brasil?

El exjugador del Real Madrid, Robson de Souza, mejor conocido como Robinho, fue arrestado el pasado 21 de marzo en Santos, tras ser sentenciado por la Justicia Federal de Brasil.

Luego de ser señalado por un caso de abuso sexual colectivo, el carioca tendrá que pagar una condena de nueva años en prisión.

Robinho está condenado a 9 años de prisión

Tras cumplir con una audiencia de custodia, Robinho fue enviado al centro penitenciario. Recordemos que el delito ocurrió en una discoteca de Milán, en 2013, cuando era parte del conjunto italiano.

El pasado 20 de marzon, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil dictó que debía cumplir con la condena impuesta en 2017, la cual fue sentenciada por un tribunal italiano.

Robinho fue condenado a 9 años por una violación en grupo en Milán, esta en Brasil sin pagar por ese delito, eso parece que va a cambiar!! Pero a día de hoy sigue en la calle, qué estáis haciendo con Dani Alves lo mismo?

Tener dinero es atenuante!!!!

pic.twitter.com/w0UpEhP1CI — Yanis lacani🔻🐾🦎 (@janislcani) March 22, 2024

“Fui condenado en Italia injustamente por algo que no ocurrió y tengo todas las pruebas que muestran eso. Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. Desgraciadamente hoy pasa.

“Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio. Si mi juicio fuera para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda. Espero que en Brasil pueda tener la voz que no tuve afuera (...) No hice nada, no hice ningún crimen”, detalló hace unos días el brasileño.

Robinho fue condenado por violación en Italia en 2022, pero Brasil debe ratificarlo para que cumpla pena en Brasil.



pic.twitter.com/ZyiJBkKfJz — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 18, 2024

El ex de Real Madrid fue detenido de pasado 21 de marzo

La cárcel en la que se encuentra Robinho se ubica a 150 kilómetros de la capital, y es conocido como el Complejo Penitenciario de Tremembé.

Las condiciones en este centro son mejores que en otros de Brasil, ya que las celdas varían entre lo 8 y 15 metros. Los presos tienen la libertad de unirse a clases de música o inglés, así como participar en partidas de ajedrez, poesía o partidos de fútbol.