Andrés García: “Tenía mucha ilusión de debutar en la México, pero ya llegará mi momento”

La temporada 2024 en la Plaza de Toros México está siendo todo un éxito y para su gran cierre se tiene prevista una novillada que emociona bastante a los aficionados por los nombres de importantes promesas que se posicionaban en el cartel. Lamentablemente, en recientes horas este tuvo que ser modificado debido a un terrible accidente que sufrió Andrés García, uno de los novilleros involucrados en el festejo taurino.

Ante ello, el mexicano se tomó el tiempo de hablar en exclusiva con Publimetro sobre el momento que pasa tras la cornada recibida y como es que está dispuesto a afrontar la recuperación para volver más fuerte y seguir viendo participación en grandes carteles que lo pongan cada vez más cerca de su objetivo profesional.

“Me siento bien, ya mejor, con medicamento que me está quitando el dolor. Sobre la recuperación te puedo decir que fue una cornada de dos trayectorias, una de doce centímetros y otra de ocho, mismas que se dieron en una zona delicada, cerca del recto. A mí me dan de alta el domingo y la recuperación es de dos a tres semanas, luego ya valorarán los médicos cuál es el siguiente paso”, afirmó.

Respecto a como se dio la cornada, el novillero fuel claro al asegurar que todo se trató de una sesión de entrenamiento en la cual se puso frente aun toro que le pegó en la segunda tanda. “Estaba en un tentadero allí la ganadería de mi hermano. Me echó un toro a puerta cerrada y en la segunda tanda, que estoy pegando, me dio. Me tuve que venir a Querétaro al hospital para estabilizarme, pero como te repito, fue una zona delicada entonces el proceso es más lento”.

Sobre su ausencia en el cartel de este domingo, García dejó claro que es una pena no poder concretar su debut en la México, pero espera volver pronto pata recibir la oportunidad. Asimismo, apuntó a sus siguientes pasos tras la recuperación y que es lo que seguirá en su carrera.

“Esto me trae un poco reventado porque tenía muchísima ilusión de debutar en la Plaza. Uno de mis sueños desde chiquito, pero creo que ahora tengo que tener paciencia y va a llegar el momento de recibir otra oportunidad… Yo creo que me iré a España es lo más probable y poco a poco en tentaderos probaré. En cuanto antes me pueda poner un vestido yo estaría más contento”, sentenció.

Finalmente, Andrés García reveló unas palabras que le dedicó su hermano en espera de que tenga una pronta recuperación y supere este suceso para seguir con su carrera.

“He tenido la oportunidad o la desgracia de vivir muchos éxitos y triunfos de mi hermano, pero también cornadas y más o menos uno se va orientando este tipo de situaciones. Él está en España, pero me dijo que con mucha calma y paciencia para superarlo y salir adelante”, finalizó.