Pato Araujo, campeón de Exatlón: “Extraño el futbol y una oportunidad para mí estaría excelente”

Recientemente, el famoso programa deportivo Exatlón llegó a su final dando a los fanáticos como flamante campeón al exjugador de Guadalajara, Patricio Araujo, quien platicó en exclusiva con Publimetro sobre su experiencia en la búsqueda de su segundo campeonato de la competencia y su siguiente paso profesional.

El capitán fue contundente en sus palabras tras la coronación en República Dominicana en la séptima temporada de Exatlón, agradeciendo infinitamente el cariño del público y revelando el gran reto que sintió al ser parte de esta entrega, en donde también fue protagonista de un brutal accidente que casi lo inhabilita de la competencia.

¿Cómo te encuentras luego de tu participación?

Ha sido el Exaltón que más rápido se me ha pasado. Recuerdo que cuando se embarazó mi esposa yo no veía final, pero ahora fue diferente. En este que me toca finalizar el proyecto y ser campeón, me siento contento y con muchas ganas de seguir en esto del deporte. Le comentaba a mis compañeros que extraño el futbol y una oportunidad ahorita estaría excelente, sé que es muy difícil, pero son cositas que hace el Exatlón para recordarte el futbol y la competencia.

¿Cómo percibes el apoyo de los fanáticos?

Claro que lo recibí esta temporada. Al momento de llegar al aeropuerto y ver otra vez toda esa afición roja contenta por un campeonato tanto de Mati como de parte mía, fue increíble. Que nosotros pudiéramos darles alegría para que reaccionen así, pues no te imaginas.

¿Cuál fue la clave de tu triunfo en Exatlón?

Hubo dos cuestiones cruciales. La primera se refirió a la eliminación con Heliud, lo juro. No creí que lo lograría. Al llegar y ver el circuito, así como el tiro, pensé: “Vaya, este tiro es realmente rápido”. Sabía que iba a ser difícil para mí remontar. En algún momento dije: “Bueno, cuando llegue, tengo que hacer lo mío. No me enfocaré en si quedo muy atrás o más cerca, simplemente trataré de hacer bien mi carrera y descifrar el tiro pasado”. Eso fue lo que hice, esa fue la gran clave. En la final y ya estaba pensando en qué tiro iba a definir, en cuál podía sacar ventaja. Lo pensé muy bien y analicé mucho a mis rivales. Sabía que Andrés no era muy hábil con los balones, así que escogí un tiro muy complicado. Creo que fue la mejor elección que podía hacer.

¿Qué opinas de los deportistas que pausan su carrera por la participación en estos programas deportivos?

Más allá de la exposición creo que un deportista aquí en México no es bien apoyado, todos lo sabemos. El futbol está parte de todo porque puedes vivir de tu deporte, pero hay muchachos que quisieran tener las posibilidades de ir a campamentos, de tener más empuje económico y por ello, las personas que han estado en Exatlón. El que haya un apoyo económico es lo que a ellos los motiva para ir a ahorrar algo y puedan perseguir sus sueños por medio propio, no esperar a que alguien los pueda apoyar.

¿Cómo viviste tu lesión en el programa, luego de que se hablara de un posible abandono?

Consideré abandonar la competición al ver la cantidad de sangre y la preocupación de todos, incluido el doctor. Nunca había experimentado un accidente tan grave. Me recordó la lesión de Raúl Jiménez, que lo pudo haber dejado hasta sin movilidad de alguna parte de su cuerpo. Yo no quería pasar por esa situación. Tras la tomografía me dicen que afortunadamente no tuve fracturas y respiré aliviado. Pensé en volver si me permitían recuperarme.

¿Cuál fue el mayor reto esta temporada?

Lo que me motivaba era darle un mejor futuro a mi hijo, eso es lo que todos los días me recordaba. Estoy aquí por él, no vengo a hacer amigos, no vengo a echar despapaye y no vengo a otra cosa más que nada a trabajar, a hacerle bien al equipo, a tratar de que todo sea comunión, porque si avanzamos como equipo, obviamente habrá más posibilidades de que un rojo quede campeón. Eso en mi mente siempre estuvo muy claro.