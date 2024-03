Robinson Canó comanda triunfo de Diablos ante Yankees con un espectacular home run

La espera terminó. Después de 56 años los Yankees de Nueva York volvieron a pisar territorio azteca para afrontar un par de juegos amistosos contra los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El primer duelo, que se disputó este 24 de marzo, terminó a favor de la novena escarlata por 4 carreras a tres con un Robinson Canó que tuvo una espectacular presentación ante su nueva afición, comandando la victoria contra los Bombarderos del Bronx al irse con un home run, dos carreras producidas y dos anotadas.

En la cuarta entrada, el pelotero dominicano encendió los ánimos de los asistentes en el diamante de fuego al conectar un home run después de un batazo espectacular que salió del campo y que le permitió realizar el primer cuadrangular del encuentro sin ningún inconveniente.

¡SE ABRE LA PIZARRA! 🏃



Los Diablos hacen la primera carrera del partido. Canó se estrena con México. #BéisbolxFOXSports pic.twitter.com/tD8PuE7Oix — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 24, 2024

En el sexto inning, Canó volvió a escena para batear un imparable que le sirvió para colocarse en segunda base. En la parte alta de esta entrada, un golpe eficaz de Japhet Amador impulsó el segundo punto para los Diablos Rojos. Nuevamente fue Canó el que abrió las puertas de la registradora.

Casi de forma inmediata, un nuevo hit de Aristides Aquino al jardín central, permitió a José Rondón lograr la tercera carrera para el equipo dirigido por Lorenzo Bundy.

Para el séptimo episodio, Canó conectó un sencillo remolcador que ayudó para que Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa hiciera la cuarta carrera para los locales.

Sobre el final del juego, el equipo más dominante de las Grandes Ligas apretó el acelerador y conectó tres carreras, poniendo drama al último episodio; sin embargo, lo hecho en los primeros dos tercios del encuentro, aunado a los ponches en la última entrada, permitió que los escarlatas se quedaran con el triunfo de manera agónica, tal como sucedió en 1968, aunque en aquella ocasión ganaron 5-3.

“Contento porque ganamos, siempre me gusta salir con la victoria. Algo impresionante, me habían hablado, pero no es lo mismo cuando lo vives en vivo. Estoy muy contento de estar acá. Si el manager lo requiere, estoy listo siempre para jugar”, mencionó Robinson Canó para Fox Sports al finalizar el primer encuentro.

Cabe destacar que el segundo partido se disputará este 25 de marzo en punto de las 18:00 horas, donde los Mulos de Manhattan buscarán cobrar revancha.