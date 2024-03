“Por eso no lo meten”: Captan a Santi grabando promocional con TV Azteca

Santiago Giménez ha sido el tema de conversación por parte de la afición mexicana después de no haber tenido actividad en la semifinal de la Nations League ante Panamá.

Esta situación desató el enojo del goleador del Feyenoord, quien sacó su frustración pateando la banca durante el duelo ante la selección centroamericana.

Por consecuencia, muchos fanáticos le han pedido ‘aplicar un Carlos Vela’ y renunciar al combinado azteca, ya que muchos lo consideran el mejor futbolista mexicano de la actualidad.

Santiago Giménez no jugó ante Panamá en la Nations League pese al gran momento que atraviesa en su club. Mexsport (Jorge Martinez)

Santi graba promocional con TV Azteca

En las últimas horas, se filtró en redes un video en el que el delantero tricolor graba un promocional con TV Azteca en el que invita a la afición a ver la Copa América por dicha televisora.

Dicha filmación desató infinidad de teorías por parte de los internautas, pues muchos aseguraron que es por esta razón que no es titular con Selección mexicana, ya que graba promocionales con el rival directo de TUDN.

“Por eso no lo meten, porque está con la competencia”, “Ya vi porque la selección de televisa no lo quiere poner de titular” o “Tienes que decir que la vean por Televisa rey, por eso no te meten”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios al video que subió Omar Villarreal, reportero de Azteca Deportes.

Es importante mencionar que Santiago Giménez es el mejor goleador mexicano en la temporada 2023-2024, ya que ha marcado en 23 ocasiones, siendo también el máximo romperredes de su club.