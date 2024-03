Celia Lora confiesa que futbolista campeón del mundo le coquetea

Celia Lora ha sido reservada con su vida privada, en cuando a relaciones amorosas se refieres; sin embargo, recientemente reveló que un futbolista campeón del mundo la ha buscado.

En entrevista con el programa ‘La Caminera’ de EXA FM, la hija de Alex Lora contó que el jugador la ha contactado a través de redes sociales y que lo curioso del caso es que ella era fan de él.

“Es campeón del mundo. Esta historia es muy graciosa, porque le iba a ese equipo por él y otras personas, hasta lo tenía en mi cuarto cuando tenía como 16 años”, dijo.

“Luego lo seguí por redes y él me empezó a escribir el año pasado, por eso me da mucha risa cuando me empiezan a escribir que ando con cualquier perdedor”, comentó.

La creadora de contenido no se atrevió a decir de quién se trataba y solo mostró su celular a los conductores, quienes sí vieron el nombre del campeón del mundo, pero tampoco revelaron nada.

Celia Lora fue cuestionada que si aceptaría salir con el susodicho, pero ella se negó, “No esos son unas lacrotas, en especial los futbolistas”.