Jugador de Yankees muestra su amor por México al lucir máscara de Blue Demon

Los Yankees de Nueva York volvieron a México después de 56 años para afrontar un par de duelos amistosos contra los Diablos Rojos del México.

En conferencia de prensa previo al inicio de acciones en el Estadio Alfredo Harp Helú, el pelotero Giancarlo Stanton expresó su alegría de pisar territorio azteca.

Incluso, el jardinero derecho protagonizó un momento peculiar al mostrar su amor por México portando una máscara del icónico luchador Blue Demon.

“No fui parte de la negociación, pero sí me preguntaron si quería venir y no dudé en aceptarlo. Creo que es un día súper importante para la liga, para el béisbol, y quería ser parte de esto”, reconoció.

En ese sentido, el jugador estadounidense se deshizo en elogios al diamante de fuego, destacándolo como un inmueble espectacular.

“Pienso que es increíble. No vi fotos, no me metí a internet, yo quería tener la oportunidad de explorarlo por mi mismo y caminar por él. Definitivamente lo que he visto es un estadio muy bonito”, sentenció.

Es importante mencionar que el primer capítulo entre Diablos y Yankees terminó a favor de los escarlatas por cuatro carreras a tres, siendo Robinson Canó el héroe del juego.