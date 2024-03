“Solo los negros saben lo que sufro”: Vinícius rompe en llanto por ser víctima de racismo

Vinícius Jr. es probablemente el futbolista que más ha sufrido racismo a nivel mundial, ya que constantemente es víctima de ataques en los partidos de visita del Real Madrid en LaLiga española.

Ante este panorama, el futbolista de 23 año no aguantó más y en conferencia de prensa previo al duelo amistoso en que Brasil enfrentará a España en el Estadio Santiago Bernabéu, el jugador no contuvo las lágrimas.

“Recibir insultos es algo bastante triste, algo que pasa aquí en cada partido, cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Esto es algo que está sucediendo no sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, comenzó diciendo en medio de las lágrimas.

Vinicius Jr se derrumba en conferencia al hablar del racismo 😥pic.twitter.com/GyE0oAvXCc — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 25, 2024

En ese sentido, el extremo brasileño lamentó que no exista un castigo severo para aquellas personas que realicen este tipo de prácticas, aunque dejó en claro que no abandonará el futbol español por esta situación.

“Los negros sabemos que por ser negros, tenemos que hacer el doble. La igualdad es lo mejor para todos. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Sólo los negros saben lo que estoy sufriendo... Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, mencionó.

“He pensado tanto de salir de aquí... Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara... Es complicado, pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya”, sentenció.