¿Por eso es titular? Faitelson asegura que Memo Ochoa puso al Jimmy en el banquillo del Tri

Jaime Lozano ha sido blanco de críticas tras la final de la Liga de Naciones que perdió México a manos de Estados Unidos, principalmente por mantener a Guillermo Ochoa como el portero titular.

Esta situación ha generado la molestia de muchos aficionados, pues hay quienes piensan que el portero del Salernitana debe hacerse a un costado del tricolor y sus constantes errores de poco ayudan, por lo que muchos consideran inexplicable que se mantenga inamovible.

¿Ochoa puso al Jimmy en el Tri?

Tras esta última exhibición de México, David Faitelson aseguró que fue un error poner a Jaime Lozano como técnico del equipo; sin embargo, aseguró que esta decisión vino desde el vestidor, ya que fue Memo Ochoa quien impulsó su llegada al banquillo.

“Jaime Lozano no está preparado para ser entrenador de la Selección mexicana de futbol, no me queda la menor duda. Fue un error, una tontería del futbol mexicano impuesta por los grillos del vestidor de México que lo empujaron como Guillermo Ochoa que dijo, ‘ese es el técnico y Cocca nos hace trabajar dos veces. Vamos a apoyar al Jimmy Lozano’, y los directivos lo aplaudieron”, aseguró.

En ese sentido, el reconocido periodista lamentó que no haya habido una evolución en el futbol mexicano tras el fracaso en el Mundial de Qatar.

“No es una sorpresa, es algo que se venía ya presagiando que iba a ocurrir con el futbol mexicano, pero desafortunadamente, casi 500 días después de la Copa del Mundo, no se ha hecho absolutamente nada. Creo que la Federación tuvo la oportunidad de, al momento de caer en un abismo profundo con Qatar, renovar a la Selección... retira la cara de del fracaso del futbol mexicano, renuévalo con chicos jóvenes; pero no se hace absolutamente nada”, sentenció.