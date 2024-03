“Dejé un proyecto que estaba convencido de salir campeón”: Diego Cocca sobre dejar a Tigres para ir al TRI

A un poco más de un año de que Diego Cocca decidió abandonar el proyecto de Tigres para iniciar su proceso con la Selección Nacional de México, el técnico argentino explicó que le costó mucho tomar la decisión de dejar a los felinos debido a que sentía que tenia muchas posibilidades de salir campeón.

En entrevista con David Faitelson, el estratega bicampeón con Atlas detalló que tomó la decisión de abandonar a los felinos y aceptar la propuesta del TRI sabedor del riesgo que esto implicaba de que lo podían cesar de manera rápida como le pasó a varios antecesores de él.

“Dejé un proyecto como Tigres, que estaba convenido de que teníamos muchas chances de que podíamos salir campeón, de que es una institución modelo, de que me costó mucho llegar a un club grande como Tigres, pero cuando uno hace las cosas con el corazón no se puede arrepentir”

“Para mí México es un país al que quiero mucho, que me ha dado mucho, y yo no podía dejar pasar la oportunidad de ser seleccionador de México, sabiendo a donde me metía y sabiendo la posibilidad, porque no me lo hicieron a mí nada más, se lo hicieron a Vucetich, por ejemplo, un técnico de mucho recorrido, bueno el Flaco Menotti creo que dirigió 7 partidos, lo hablamos con mi cuerpo técnico, lo hablé con mi familia, estaba adentro de los riesgos, pero yo soy un soñador, o sea, y me ha dado resultado en el fútbol y la vida me han premiado mucho más de lo que yo pensaba, salí campeón con Racing a los 6 meses, salir bicampeón con Atlas”, declaró Cocca con el periodista.

Con la Selección el DT argentino solo pudo durar cuatro meses al cargo terminando pronto su sueño de estar al frente de la Selección, por otra parte, Tigres salió campeón el mismo semestre que Cocca dejó al equipo en lo que sin duda fue un duro golpe al estratega.