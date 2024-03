¡Olvidados! Jugadores que Jimmy Lozano no ha tomado en cuenta para la Selección

Jaime Lozano vive su peor crisis desde que llegó a la Selección Mexicana al fracasar rotundamente en la final de la Nations League ante los Estados Unidos siendo el equipo mexicano totalmente rebasado, por lo que las criticas hacia el DT y los futbolistas no se hicieron esperar por parte de los aficionados que hicieron recordar a varios futbolistas que se encuentran “olvidados” por el Jimmy en este proceso que esta llevando en el Tricolor.

La última convocatoria no fue del agrado de la mayoría de la afición al considerar que existe una cantidad importante de jugadores que atraviesan un gran nivel que no fueron considerados por el estratega mexicano e inclusive jugadores que fueron convocados no tuvieron los minutos que pedía la grada, el caso más evidente de esto es Santiago Giménez, que tuvo muy pocos minutos en estos dos partidos.

Debido a esto, aquí en Publimetro nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los futbolistas mexicanos más importantes que están fuera del radar del Jimmy que pueden ayudar a México a elevar su nivel en futuras convocatorias.

Jugadores olvidados por Jaime Lozano en está última convocatoria

Alan Mozo

Alan Mozo, el lateral derecho que es considerado como el mejor de la Liga MX y que, a pesar del momento agrio que pasan las Chivas, es un jugador que suele resaltar sin importar el contexto.

Alan Mozo quiere ganar la Liga MX con Chivas. Mexsport (Isaac Ortiz)

Jonathan Dos Santos

Otro que llama la atención es Jonathan Dos Santos, el centrocampista que fue fundamental para que América ganara la décima catorce estrella y que ha logrado mantener su nivel en este Clausura 2024.

Jonathan Dos Santos (primer plano) del América patea el balón ante Omar Fernández del León en los cuartos de final de la Liga MX, el sábado 3 de diciembre de 2023, en el estadio Azteca de la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) AP (Marco Ugarte/AP)

Víctor Guzmán

Parece que el mediocampista de las Chivas se encuentra borrado del radar de México a pesar de tener actualmente seis anotaciones en esta edición de la Liga MX.

chivas Pocho Guzmán (Isabel/MEXSPORT)

Guillermo Martínez

Otro jugador mexicano con seis anotaciones en este actual torneo que no ha sido tomado en cuenta por Jaime Lozano es Memo Martínez, el delantero de los Pumas ha respondido con goles en Puebla y ahora a su llegada al equipo capitalino.

Guillermo Martínez destacó la grandeza de Pumas durante su presentación. Foto: @PumasMX

Sebastián Córdova

Con Tigres el mediocampista ha sido uno de los jugadores más regulares en el último año, su calidad esta comprobada, su pegada y manejo de ambos perfiles lo hacen un jugador importante para los felinos que no ha recibido la oportunidad que se merece en el Tricolor.

Sebastián Córdova Tigres Francisco Sebastian Cordova de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 21 de Octubre de 2023. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

Diego Lainez

“Factor” atraviesa con Tigres su momento más dulce de su carrera, actualmente es titular indiscutible con los felinos y uno de los mejores volantes de la Liga MX.

Diego Lainez Tigres Diego Lainez en la Leagues Cup 2023, en el Estadio Shell Energy, el 08 de Agosto de 2023. (Omar Vega/Omar Vega)

Alexis Vega

Desde su llegada a Toluca, el jugador mexicano ha levantado su nivel y ha respondido con goles con los choriceros, su calidad esta también comprobada.

Alexis Vega El atacante ya suma cuatro encuentros en el torneo (Azael Rodriguez/Getty Images)

Jesús Angulo

El lateral es un titular indiscutible con los felinos en la defensa y un jugador muy constante en los últimos años, campeón con Atlas y Tigres y medallista olímpico. Por su nivel no hace sentido no estar tomado en cuenta con la Selección.

Tigres, Jesús Angulo Jesús Angulo festeja su gol en el partido entre Tigres UANL vs Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 04 de Octubre de 2023. (Gustavo Valdez/MEXSPORT)

A esta lista les podemos agregar los nombres de Raúl Jiménez, Israel Reyes y Víctor Guzmán de los Rayados de Monterrey, sin embargo, estos jugadores no fueron convocados en la última lista del Jimmy por cuestiones de lesiones.