La Volpe revela que la FMF no lo quiso como asesor de Jaime Lozano

Ricardo La Volpe, exentrenador de la Selección mexicana de futbol, reveló que la Federación Mexicana de Futbol fue la que no quiso que que él fuera asesor de Jaime Lozano, versión contraria a la que se manejó, en la que se dijo que el argentino no quiso colaborar con el Tricolor.

La FMF anunció a mediados de año del 2023 que creaba un Consejo de Expertos para apoyar al Jimmy y entre ellos estaría La Volpe; sin embargo, un día después se informó que el técnico quedaba fuera.

“Nosotros nos reunimos en Las Vegas, cuando Juan Carlos Rodríguez me dice ‘ser un asesor’, entendí lo que fui en Egipto, donde había un técnico brasileño y era ver todo alrededor, qué hay”, contó en primera instancia en plática con David Medrano.

Para después comentar que no querían que estuviera presentes en los entrenamientos, sino que solo platicara con Lozano. “Me dicen ‘no’, que yo no tengo que ver los entrenamientos, que solamente son reuniones en Toluca, tomar un café... ¿cómo voy a opinar sin ver?, y quería estar, pero como esta el Flaco Menotti, no me voy a meter en la cancha porque tengo que respetar, pero voy a decir, mira ‘trabaja la línea de 4, no están haciendo bien las coberturas, cuidado en el presing. Me dijeron que desde casa y me echaron la culpa a mí”.

El Bigotón también señaló que los jugadores mexicanos no saben manejar la presión, cuando son favoritos para ganar o tienen la obligación de obtener un resultado favorable.

“Cuidado que México no sabe jugar con presión. México juega los grandes partidos cuando lo dan como perdedor. ¿Dónde me di cuenta? En 2002. Das un partridazo contra Croacia, contra Italia, pero después quién vino, Estados Unidos”, apuntó.

David Medrano cuestionó al extécnico del Tricolor si hay tiempo para que Lozano revierta la situación provocada por la derrota ante Estados Unidos en la Liga de Naciones, a lo que Ricardo respondió que la única solución es el trabajo, por lo que sugirió que realicen microciclos para que pueda afinar detalles con los jugadores.

“Si no trabaja, no (habrá forma de revertir). Puede ganar como lo hace, pero no le veo variantes, algo que tienen los grandes técnicos”, señaló.