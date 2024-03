“Tata me dijo que Raúl no estaba al 100, pero que yo no iría al Mundial”: Santi Giménez

Santiago Giménez fue la gran ausencia de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, pues de manera increíble, Gerardo Martino lo dejó fuera pese a ser el mejor goleador azteca.

A más de un año de aquella situación, el Chaquito reveló en entrevista para el programa Caliente TV, con el Burro Van Rankin, cómo fue que el Tata le informó que no lo llevaría a la justa.

Santi revela cómo se enteró que no iría al Mundial

El Bebote, confesó que el estratega argentino le dijo que no estaba incluido en la lista final, pero quería que se integrara a la pretemporada en España porque Raúl Jiménez no estaba al 100% debido a que venía recuperándose de su lesión de pubalgia, algo que la afición tricolor consideró como una injusticia por el momento futbolístico que vivía cada jugador.

“No creo que haya sido una mala jugada porque estoy muy agradecido con el Tata. Me dolió, soy ser humano y era un sueño que tenía, yo me sentía dentro del Mundial, pero después me llegó la noticia y fue un golpe duro”, comenzó diciendo.

“A mí lo que me pasó fue que escuché la noticia del Tata de que yo hacía muchos goles en pocos minutos y cuando escucho eso me empiezan a entrar dudas de ‘por qué habrá dicho eso’. Un día antes de viajar a España con el grupo, me llama el Tata y me dice que no estaba en la lista, pero quería que fuera porque Raúl (Jiménez) no estaba al 100% y que si pasaba cualquier cosa yo iba a estar ahí”, recordó.

Pese al golpe duro que significó esta noticia, el ariete del Feyenoord mencionó que se siente ilusionado por la nueva oportunidad de disputar un Mundial en casa, tomando en cuenta que México albergará la siguiente justa en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Me siento mexicano y que tengas un Mundial en casa no todos los jugadores lo viven. Para un jugador no hay nada mas hermoso que representar a tu país, es un orgullo para mi estar en selección”, sentenció.