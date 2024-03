Alan Pulido arremete contra de Tigres por bloquearle su sueño de ir a Europa

El delantero mexicano y actual ariete del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido confirmó uno de los mayores problemas que tiene el futbolista mexicano para salir a Europa y es que los clubes tapan la salida fácil al preferir el ingreso económico que ver por el crecimiento personal del jugador.

En entrevista para TUDN, el canterano de los Tigres señaló que el club felino no lo dejaba salir a Europa a pesar de que ese era su sueño, razón por la que salió mal de la institución yéndose a tribunales para poder ser jugador libre en su momento.

“Yo era el que me quería ir, y el club en donde yo estaba en ese momento que era Tigres no me dejaba ir, entonces los jugadores que tienen el sueño de ir a Europa por sobre ganar dinero porque sabes que el futbol te lo puede dar en un futuro pero pues los clubes te terminan bloqueando o los dueños de los equipos terminan primero viendo el negocio, entonces prefieren venderte a un equipo de México que realmente evolucionar tu futuro y tu crecimiento futbolísticamente hablando”, mencionó el jugador.

Con los felinos Pulido vivió una etapa dulce se su carrera que lo llevó a ser convocado con la Selección Mexicana al mundial de Brasil 2014 como cuarto delantero, debajo de Oribe Peralta, Raúl Jiménez y Javier Hernández.

Dice Alan Pulido que él quería salir a Europa y que Tigres no lo dejó salir porque “prefería venderlo en México”.



Que alguien le explique al tamaulipeco que no es el lugar del destino, sino el costo.



Los clubes son empresas, no instituciones de beneficencia, muchacho. pic.twitter.com/VC9ayoZPf2 — Jaime Garza (@JaimeGarza94) March 27, 2024

Alan logró tener su propia carta por lo que logró por su cuenta salir a Europa siendo Grecia el país donde sele abrieron las puertas con el Levadiakos, para después jugar con el Olympiakos.

Al ver complicada su situación en el viejo continente, las Chivas terminaron repatriándolo en la Liga MX, convirtiéndolo en uno de los jugadores mejor pagados del futbol mexicano.

Actualmente Pulido ya tiene unos años jugando en el Sporting de Kansas City en donde las lesiones no lo han dejado ser un jugador constante, razón por la cual se encuentra prácticamente borrado del radar de la Selección Mexicana.