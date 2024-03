“Si es tan fácil, ¿por qué no van más jugadores a Holanda?”: Chaco defiende a Santi

Santiago Giménez no es titular con México. Mexsport (Adrian Macias)

Santiago Giménez ha estado en boca de la afición después de que recibió pocos minutos en la final de la Liga de naciones que México perdió ante Estados Unidos, pues muchos consideran que es el mejor jugador que tiene el tricolor.

Sin embargo, hay quienes opinan que pese a ser uno de los máximos romperredes de Europa, la Eredivisie no es un parámetro para medir su potencia, ya que hay otras ligas de prestigio como la de España, Inglaterra e Italia.

¿Qué dijo el Chaco?

Ante esa situación, Christian Giménez salió en defensa de su hijo y en entrevista con TUDN mandó un mensaje a sus detractores al destacar el trabajo que ha hecho en la Liga de Países Bajos, asegurando que no cualquiera puede lograrlo.

“Yo escucho todo, soy una persona que escucha todo, trato de ser lo más cauto posible porque entiendo un poquito de qué se trata y lo que hablan para un chico de 22 años hacer 47 goles en Holanda no sé creo que en 70-80 partidos es una locura y no es fácil. Si es tan fácil ¿por qué no van más jugadores a Holanda?”, mencionó.

Santiago Giménez es el máximo romperredes del Feyenoord en la presente campaña. Foto: Feyenoord

En ese sentido, el Chaco se dijo tranquilo de cómo se ha desarrollado la carrera del Bebote, pues considera que las críticas son parte del proceso, algo con lo que su hijo ha aprendido a lidiar debido a que lo tuvo a él como ejemplo.

“Nosotros estamos tranquilos de lo que es Santiago, ha convivido con eso siempre. Desde chico que juega porque es mi hijo y eso lo ha fortalecido mucho; y eso a veces necesita el jugador y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos con su presente. Yo le digo a él porque hay momentos que el jugador tiene altibajos: ‘nadie te regaló nada, ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la desconfianza?’ Porque pasó ese momento hace poco”, confesó.

Es importante mencionar que Santiago Giménez suma 23 goles en la presente campaña con el Feyenoord, siendo el mexicano con más anotaciones, por lo que muchos aficionados consideran como inexplicable la decisión del Jimmy de dejarlo en la banca.