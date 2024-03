Chivas está a la caza de un número 10 que vale 100 millones

Tricolor Sub-23 Jordan Carrillo of Mexico during the game Mexico (Mexican National Team) vs Honduras, corresponding to Semifinals of Mens Soccer at the Central American and Caribbean Games San Salvador 2023, at Las Delicias National Stadium, on July 04, 2023.



Jordan Carrillo de Mexico durante el partido Mexico (Seleccion Nacional Mexicana) vs Honduras, correspondiente a Semifinales del Futbol Masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Estadio Nacional Las Delicias, el 02 de Julio de 2023. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)