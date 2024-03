Julio César Chávez Jr. se mantiene en rehabilitación y se rencuentra con su padre

Julio César Chávez Jr. vivió momentos de terror a inicios de este año, cuando las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron en su casa de Los Ángeles, California, por posesión ilegal de armas. Tras ello, el púgil mexicano fue obligado a entrar en rehabilitación en donde se mantiene hasta el momento con una visible mejoría y planes a futuro de su regreso al boxeo.

Fue en una entrevista con Cancha que el boxeador de 38 años reveló detalles del momento en el que fue detenido, asegurando que el miedo se apoderó de él al no saber que era lo que iba a pasar saltando de una cárcel a otra. “Yo llamé a los policías porque me sentía mal, se me bajo la sangre y dije: ‘ya valió madre, no sé qué vaya a pasar’… Me dio mucho miedo porque me cambiaron a distintas cárceles. Tenía miedo, no estaba en mis cabales, pensaba cosas y estaban mal”.

Referente al programa en el que se encuentra, Chávez Jr. externó el trabajo que realiza para poder salir adelante y lograr la reinserción de manera correcta, asegurando que de momento el proceso lo ha llevado a un gran estado emocional y físico que en un futuro lo puede regresar al ring.

“Es un programa donde estoy demostrando que estoy bien física y mentalmente. Estaba mal, en una mala condición, y ahora es ir a una oficina donde platico con gente, también donde hay personas que exponen sus testimonios. Estoy en el gimnasio, es muy diferente (a México), es más efectivo acá… Tengo que mantenerme limpio para que las promotoras vean que estoy bien y me dejen hacer una pelea. Antes estaba en mal estado, pero ya no es así. Es una oportunidad para volver al boxeo”, comentó.

Para finalizar podemos hablar de lo expuesto por su padre en una charla con el programa Ventaneando, en donde dejó en claro que su hijo se encuentra renovado “Van a ser como seis meses los que él esté ahí y él está contento, no se quiere salir… Ahora se está dando cuenta de todo lo que ha echado a perder en su vida y le da mucha vergüenza”,