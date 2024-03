¿Qué tiene? Chávez Jr. revela que le salió una bola en el hígado

Julio César Chávez Jr. recientemente volvió a a su vida normal después de superar sus problemas de adicción e incluso tuvo un emotivo reencuentro con su padre.

Sin embargo, parece que una nueva mala noticia invade la vida del púgil sinaloense, ya que reveló que le salió una ‘bolita’ en el hígado.

¿Cuál es su estado de salud?

Mediante sus redes sociales el boxeador de 38 años confesó que tras realizarse unos estudios médicos le fue detectada una bola extraña en el hígado.

Aunque aún desconoce cuál fue el motivo que lo provocó, Chávez Jr. compartió a sus seguidores que se hará otros exámenes para conocer a detalle de qué se trata.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado. Ojalá no sea nada, y si sí, pues ni pedo. Me hice un estudio de todo, y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita y puede ser cualquier cosa”, mencionó.

“Me voy a hacer otro estudio para descartar que no sea nada. Me preocupa porque yo quiero pelear ya”, añadió.

Es importante mencionar que la última pelea de Chávez Jr. fue el 19 de diciembre de 2021, cuando venció al peruano David Zegarra por decisión unánime en Culiacán, Sinaloa.