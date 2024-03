Pollo Briseño responde a bromas del Tuca y Álvaro Morales

Hace una par de semanas Álvaro Morales y Ricardo Ferretti criticaron duramente a Antonio Briseño, por su desempeño con las Chivas, cuestionando que cómo era posible que alguien como el Pollo fuera futbolista profesional. Ante esto, el zaguero por fin le respondió al conductor y al entrenador.

Morales culpó al Tuca como el responsable de que Briseño fuera futbolista, a lo que el brasileño aceptó que tenía la culpa de eso, pero que por ese motivo lo vendió cuando coincidieron en los Tigres.

El Pollo dice si se molestó o no

Antonio acudió al podcast ‘Lavolpismo’ donde fue cuestionado sobre estas declaraciones y comentó que le tiene mucho cariño a Ferretti y que no le molesta lo dicho, ya que entiende que es parte del show que se monta en los programas deportivos, en este caso Futbol Picante de ESPN.

“Para mí, no pasa nada, porque sé lo que trabajo, sé lo que me ha costado y ningún pendejo soy, gano una buena cantidad de dinero al mes, me pagan por jugar futbol, entonces tengo mi autoestima, tengo una coraza importante y no pasa nada. Uno como jugador tiene que estar pendiente de lo que hace en la cancha, no fuera”, dijo.

“No pasa nada, es parte de. Una vez Tomás Boy, que en paz descanse, me traía en jaque cabrón, pero después tuve una afinidad muy importante con él, volteo y dice enfrente de todos: “Yo estuve en el futbol mexicano, vi el show, es show y yo fui show’”, agregó.

Finalmente, excusó al Ferretti de sus dichos en el programa. “Yo creo que en su momento el Tuca lo dijo como que: ‘pues yo también lo corrí’, así como entrando en el juego de la broma y todo eso. Yo quiero mucho al Tuca”, agregó.