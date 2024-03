“Hay jugadores que secuestran a la Selección mexicana”: Ricardo Peláez

La Selección mexicana de futbol se encuentra en una crisis de resultados desde el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 que desencadenó con la reciente final perdida ante Estados Unidos en la Liga de Naciones de Concacaf.

Esta situación ha generado infinidad de críticas, pues hay quienes consideran que se siguen convocando a jugadores que ya no deberían de estar y que son ellos quienes tienen el control del tricolor.

Ricardo Peláez revienta a la Selección

En medio de este panorama, Ricardo Peláez expresó su molestia con la actualidad del combinado azteca y lanzó una contundente declaración al mencionar que hay futbolistas que tienen secuestrada a la selección.

“Los jugadores secuestran a la Selección Nacional. No quiero entrenar esto, no quiero a este. Si no puedo hablar cómo carajos lo voy a contar. Estamos hablando de la actualidad. ¿Qué pasó en la etapa del Chícharo, Layún y todos esos jugadores? Tuvieron que quitar a varios”, mencionó durante el programa Futbol Picante.

En ese sentido, el exgoleador mexicano lamentó la falta de competencia en el interior del tricolor, haciendo énfasis en la portería, pues aunque ve a Guillermo Ochoa como el guardameta número uno, considera que es momento de que Jaime Lozano le de oportunidades a otros cancerberos.

“Cuando hay competencia deportiva no pasa eso porque todos quieren ir a la selección, todos se matan por jugar y quieren ser titulares. Hoy en día qué competencia tienen estos jugadores si estás diciendo que es la misma selección que jugó con Cocca que la que jugó el otro día”, agregó.

“El técnico llamó a Henry a Santi y que los tres se partan la boca y que el mejor esté que juegue. En ese sentido le ha faltado en la portería, no es que no queramos a Ochoa, tiene que estar pero disputando. Que le den oportunidad al que sigue porque si no está Ochoa, ¿quién va a estar?”, sentenció.