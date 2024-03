¡Increíble! Blue Panther muestra la máscara que usará en su lucha ante Bryan Danielson

La espera ha llegado a su final. Será este viernes 29 de marzo cuando la Arena México vuelva a vibrar con el evento ‘Homenaje a Dos Leyendas’, en donde grandes estrellas del CMLL y AEW se medirán en el ring protagonizando el combate estelar de una increíble cartelera que rinde tributo a Salvador Lutteroth González y Tony “el Chacal de Tlatilco” Salazar.

En la antesala de este esperado evento, Blue Panther, una de las figuras del cartel, sorprendió a todos sus fanáticos en redes sociales con la presentación de su nueva máscara, misma que se encuentra personalizada con detalles alusivos al combate y tiene un valor especial por volver luego de un largo rato de no ser vista sobre el rostro de Genaro Vázquez Nevarez.

Es importante mencionar que la razón por la que el personaje de Blue Panther podrá ser visto nuevamente es que la Comisión de Box y Lucha otorgó el permiso para que la máscara volviera a la actividad por este único evento. Un agregado extra que tiene el combate es el cruce de la leyenda mexicana contra el experimentado luchador Bryan Danielson, quien ha mencionado en ocasiones haber sido fan de Panther y soñar con un combate.

Siguiendo la misma tónica, la nueva máscara del lagunero tiene en la parte posterior la imagen propio gladiador con el logo del CMLL. Del lado contrario se encuentra la figura de Danielson con el logo de AEW y por debajo de ellos aparece la leyenda “los sueños se hacen realidad”.

El corto video ha tenido una recepción impresionante en la que el público ha mostrado su impaciencia porque suene la campana y veamos en el cuadrilátero a las grandes figuras que harán brillar la catedral de la lucha libre.

¿Cuál es la cartelera de Homenaje a Dos Leyendas?

Místico, Volador Jr, Último Guerrero, y Blue Panther vs. Bryan Danielson, Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Matt Sydal

Máscara Dorada y Rocky Romero vs. Atlantis Jr. y Soberano Jr. en la finalización del Torneo Increíble de Parejas

Willow Nightingale Tessa Blanchard y La Catalina vs. Stephanie Vaquer, Zeuxis y Lluvia en el internacional evento especial de Amazonas

Acero vs. Angelito vs. Pierrothito vs. Pequeño Olímpico en el Cuadrangular de máscaras

Bárbaro Cavernario vs. Averno por el Campeonato mundial de peso semicompleto del CMLL

Esfinge vs. Zandokan Jr. por el Campeonato nacional de peso semicompleto

Rugido y Magnus vs. Neón y Brillante Jr. por el Campeonato nacional de parejas