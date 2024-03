La camioneta vintage que presumió ‘Canelo’ Álvarez en Instagram

Saúl Álvarez está alistándoselo para subirse al cuadrilátero el próximo 4 de mayo, para enfrentarse a Jaime Munguia, en una de las contiendas más esperadas por los aficionados al boxeo.

En el papel, ‘Canelo’ llegará como el favorito para llevarse la contienda. Sin embargo, la juventud del tijuanense podría ser una detonante que incline la balanza.

‘Canelo’ se compró una camioneta vintage de casi 50 mil dólares

La preparación del tapatío ha estado a la altura. De hecho, sorprendió a sus aficionados, ya que se ha metido a tinas repletas de hielo, para llegar de la mejor manera a la pelea del 4 de mayo.

Pero también está tomando las cosas con calma y aprovechó un tiempo libre para cumplirse un ‘capricho.

Y es que, Saúl se compró una camioneta vintage, la cual es de la marca GMC, el modeloSonoma Cyclone, que salió a la venta en 1991.

El valor de este bólido ronda los 50 mil dólares, pero el peleador mexicano quiso darse un gusto antes de subirse una vez más al cuadrilátero.

Analisa pelear en Arabia

Álvarez es uno de los boxeadores más taquilleros de la actualidad. De hecho, tiene ofertas para pelear en otros países, como Arabia Saudita.

Incluso, el mexicano está analizando la posibilidad de tener una contienda en el Medio Oriente, pero también es consciente de que deberá ser una oferta atractiva.

“Me encantaría ir a pelear a Abu Dhabi, Dubai, Arabia Saudita. Me encantaría el Madison de nuevo, la Esfera de Las Vegas, claro que el Estadio de los Cowboys me encantaría volver, fue una experiencia muy bonita. Pelear en el Azteca, pues por qué no, pero es muy complicado hacer una pelea de esa magnitud, pero siempre existe la posibilidad.

Sobre pelear en Asia, Europa, Medio Oriente… Solo si me pagan el doble de lo que me pagan ahorita, sí lo haría ir a pelear en esos lados. Reitero, no es que ande necesitado, pero si iré a pelear a otro lugar, que me paguen el doble y yo tengo que ver por mi patrimonio”, relató.