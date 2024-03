¡Dardo al Jimmy! Jardine confesó que Malagón está listo para ser titular en la Selección

Ayer por la noche América vivió una actuación destacada en el estadio Azteca, en donde a pesar de haber tenido un partido bastante competido, consiguieron sacar un buen resultado ante San Luis. Es importante mencionar que la obtención de los tres puntos también se debió en gran medida a la intervención de Luis Ángel Malagón en el arco y sobre ello, André Jardine habló en conferencia de prensa.

El estratega azulcrema tomó los micrófonos al término del encuentro y respondió a los cuestionamientos de la prensa. Uno de los más llamativos fue el que apuntó al nivel de su guardameta y su situación la Selección Mexicana, en donde a pesar de su buen nivel, no ha podido hacerse de la titularidad frente a Memo Ochoa, canterano del club.

“Fue una actuación muy buena de Malagón, viene trabajando muy duro y muy serio. Es sin duda uno de los responsables de porque ahora tenemos la mejor defensiva, en varios partidos fue determinante como un portero de grandes equipos tiene que ser. En temas de Selección no me meto porque no me corresponde avalar las decisiones, pero tengo la certeza de que Malagón va por un lindo camino y que está listo para asumir responsabilidades aún más grandes”, comentó

Con estas declaraciones podemos entender que el director técnico tiene toda su confianza depositada en el meta mexicano, además de tener claro que actualmente es de los mejores porteros aztecas y puede competir por la titularidad fuertemente. Esta declaración contrasta bastante con las últimas elecciones de Jaime Lozano, mismas que han relegado a Malagón a un papel secundario.

Recordar que un los últimos dos compromisos oficiales del Tri, ambos jugadores fueron convocados; sin embargo, el único que vio minutos fue el portero del Salernitana. En el primer encuentro México se impuso a Panamá por 3-0 y en la final de la Nations League, Estados Unidos venció 2-0 a los aztecas.