¿Carlos Vela llegó a un acuerdo para jugar con Rayados?

Carlos Vela es considerado por muchos el mejor futbolista mexicano de la última década, pues en su paso por Europa, jugó a un gran nivel con la Real Sociedad que llegó a estar entre los mejores jugadores de LaLiga española junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En 2018, el atacante mexicano decidió dejar el viejo continente para emprender una nueva aventura con LAFC, equipo con el que ya fue campeón en 2022.

Sin embargo, todo indica a que el futbolista de 35 años dejará al cuadro angelito debido a que no ha llegado a un acuerdo de renovación, por lo que podría llegar como agente libre al equipo que desee.

¿Jugará en Liga MX?

Ante esta situación, en redes sociales surgió el rumor sobre el posible arribo del exjugador del Arsenal al futbol mexicano, pero no lo haría para jugar con Chivas, sino con Rayados de Monterrey.

Fue el periodista Rodolfo Landeros quien durante el podcast Mother Soccer informó que Carlos Vela tendría todo arreglado para jugar con La Pandilla, provocando infinidad de reacciones de aficionados en redes sociales.

Sin embargo, cuando terminó de dar la información dejó en claro que solo se trataba de una broma por el Happy April Fools Day, que es algo similar al Día de los Inocentes en México.

Por consecuencia, está más que claro que el mundialista azteca no llegará a Monterrey ni a ningún otro equipo de la Liga MX, pues él mismo ha mencionado que no tiene interés por jugar en México, al menos no por el momento.